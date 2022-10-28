Верховный суд Якутии вынес приговор по делу о похищении трех человек и убийству одного из них. Причиной убийства стало хищение золота из тайника. Дело рассматривалось с участием присяжных.

44-летний житель Ингушетии признан виновным в похищении человека, убийстве, сопряженном с похищением человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, отмечает ИА YakutiaMedia.

Установлено, что в августе 2020 года один из участников преступной группы нанял двух жителей Хакасии для перевозки самородного золота из Магаданской области в Читу Забайкальского края. По пути часть золота пропала из тайника, оборудованного в автомобиле.

Для выяснения обстоятельств произошедшего подсудимый и еще шесть соучастников похитили водителей и знакомого одного из них. В течение нескольких дней их пытали и перевозили против их воли в автомобилях, требуя сообщить, куда пропало золото.

Одного из потерпевших они убили, считая похитителем драгметалла. Его утопили в реке Индигирке в Якутии.

Суд приговорил фигуранта дела к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, ограничению свободы сроком на два года. Два соучастника уже были осуждены. Остальные обвиняемые сумели скрыться. Они объявлены в федеральный и международный розыск, уточняет ИА SakhaNews.