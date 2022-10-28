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Побывавший в плену боец ДНР заявил, что в Верховной раде не желают мира
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Побывавший в плену боец ДНР заявил, что в Верховной раде не желают мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Депутат Верховной рады Украины, посетившая лагерь для российских военнопленных «Запад-1», заявила, что Киеву мир не нужен. Об этом рассказал вернувшийся из плена боец из Донецкой Народной Республики Владислав Егильницкий.

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«Она пыталась с нами общаться, и она спросила: «А чего вы хотите?» И ребята русские сказали: «Мира». А она сказала: «Нам не нужен мир, нам нужна победа». Мы тогда очень сильно удивились, такое странное отношение у них, они в состоянии войны не хотят мира», — цитирует военного «РИА Новости».

По его словам, это была депутат от Харьковской области. Ее имя при этом не указано.

Ранее, 13 октября, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «нельзя оставлять незаконченный конфликт, как это было сделано в 2014–2015 годах». Киев, по его словам, пойдет на переговоры после того, как «заберет всю территорию», которую считает своей.

До этого, в июне, как рассказал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт должен быть разрешен только военным путем.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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