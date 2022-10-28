АвтоВАЗ изменил цветовую гамму внедорожника Lada Niva Travel

Компания АвтоВАЗ пересмотрела цветовую гамму внедорожника Lada Niva Travel. В палитру модели добавили новый цвет и заменили один старый, сообщает 28 октября сайт «Лада.Онлайн».

Автомобиль Lada Niva Travel больше не окрашивают в цвет «Айсберг», он заменен на эмаль «Белое облако». Новый цвет предлагается без доплаты, так как относится к неметаллизированному окрасу.

Цветовую палитру внедорожника расширили за счет цвета «Черное зеркало» с эффектом металлик, доплата за него составила 12 тыс. рублей, как и за любой другой цвет-металлик, в который окрашивают модель. Такой цвет ранее применялся при производстве Niva Travel, однако был исключен из палитры модели в конце 2011 года.

Обновленная гамма Lada Niva Travel теперь состоит из семи цветов: «Белое облако» и «Несси 2» являются простыми эмалями без эффекта металлик, «Амазония», «Техно», «Борнео», «Черное зеркало» и «Снежная королева» металлизированы. Доплата за такие цвета составляет 12 тыс. рублей.

27 октября стало известно, что запасы автомобилей семейства Lada Vesta у российских дилеров марки подходят к концу. Помимо нехватки модели Vesta дилерское сообщество отметило, что в последнее время покупатели стали активно спрашивать машину Lada Xray, которую АвтоВАЗ снял с производства и больше не выпускает. В то же время продавцы отечественных легковых автомобилей отметили, что в максимальном объеме по типу кузова и вариантам комплектаций представлена Lada Granta. В зависимости от региона она занимает от 50 до 60% склада дилеров марки. Также хороший спрос есть на внедорожник Lada Niva Travel.