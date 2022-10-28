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Байден: упоминание Путиным ядерного оружия идет вразрез с обещанием не применять его

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Президент США Джо Байден заявил, что продолжение российским лидером Владимиром Путиным упоминаний ядерного оружия идет вразрез с обещанием не применять его. Об этом в четверг, 27 октября, американский лидер сказал в интервью телеканалу Newsnation.

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«Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? Он был очень опасен в своем подходе к этому. Он может всё это завершить, уйдя с Украины», — отметил Байден.

Ранее в этот день на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что Москве не нужен ядерный удар по Украине, призвав тех, кто утверждает, что Россия может применить ядерное оружие, прочесть военную доктрину страны.

Кроме того, российский лидер назвал цель ядерной риторики Запада. Глава государства подчеркнул, что она кроется в стремлении США и европейских стран надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

Путин указал на то, что Россия никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия. Между тем, к примеру, экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прямо сказала о его возможном применении Британией.

27 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россию следует рассматривать как «острую угрозу». Он добавил, что «агрессия» со стороны России якобы угрожает интересам и ценностям США.

21 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в Москве получит разъяснения после разговора министров обороны РФ и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина по поводу проводимых учений НАТО по ядерному сдерживанию в Европе.

Ранее, 12 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Байдена о возможном применении Россией ядерного оружия, заявил, что ежедневные упражнения США и стран Европы в ядерной риторике — это пагубная и провокационная практика, РФ в ней участвовать не будет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля.

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