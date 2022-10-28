Задержанные за подготовку теракта на Ставрополье являются сторонниками «Азова»

Задержанные за подготовку теракта на Ставрополье оказались сторонниками «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). ФСБ РФ в пятницу, 28 октября, опубликовала кадры задержания.

«У нас были намерение и средства для совершения противоправных акций и диверсий. Мы разделяли идеологию полка «Азов», действовавшего в Мариуполе, восхищались их действиями, брали пример», — сказал задержанный.

По его словам, участники группы унаследовали призывы к убийствам русскоговорящего населения на территории Украины.

Четырех сторонников украинских националистов задержали на Ставрополье за подготовку теракта на административном объекте ранее в этот день. В местах жительства задержанных, а также в тайнике на территории Предгорного района было найдено огнестрельное оружие и взрывные устройства.

Задержанные помещены под стражу, в отношении них возбуждены уголовные дела.