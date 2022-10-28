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Ректора РБУ Балыхина отстранили от работы после ареста

Минобрнауки: ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина отстранили от работы
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Арестованный ректор Российского биотехнологического университета (РБУ) Михаил Балыхин отстранен от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщили 28 октября в Министерстве науки и высшего образования РФ.

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«М.Г. Балыхин отстранен от исполнения обязанностей ректора Российского биотехнологического университета. Дополнительно сообщаем, что на данный момент идет следствие. Со своей стороны Минобрнауки России готово оказать содействие правоохранительным органам», — отметили журналистам в пресс-службе вуза.

Также там добавили, что с 27 октября исполняющим обязанности ректора Российского биотехнологического университета назначен А.В. Кучумов, исполнявший до этого обязанности ректора Пущинского государственного естественно-научного института.

27 октября Головинский суд Москвы заключил под стражу до 25 декабря ректора РБУ Балыхина. Балыхин подозревается в совершении преступления, попадающего под юрисдикцию ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если его вина будет доказана, то ему грозит наказание до 10 лет колонии.

До этого, 25 октября, сообщалось, что экс-преподавателю Московского физико-технического института (МФТИ) гражданину США Эрику Кримеру грозит заочный арест по делу о наркотиках. Правоохранители нашли при обыске в его доме 0,94 г мефедрона. Кример признал вину, его оставили под подпиской о невыезде, однако позднее он скрылся.

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