Ректора РБУ Балыхина отстранили от работы после ареста

Арестованный ректор Российского биотехнологического университета (РБУ) Михаил Балыхин отстранен от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщили 28 октября в Министерстве науки и высшего образования РФ.

«М.Г. Балыхин отстранен от исполнения обязанностей ректора Российского биотехнологического университета. Дополнительно сообщаем, что на данный момент идет следствие. Со своей стороны Минобрнауки России готово оказать содействие правоохранительным органам», — отметили журналистам в пресс-службе вуза.

Также там добавили, что с 27 октября исполняющим обязанности ректора Российского биотехнологического университета назначен А.В. Кучумов, исполнявший до этого обязанности ректора Пущинского государственного естественно-научного института.

27 октября Головинский суд Москвы заключил под стражу до 25 декабря ректора РБУ Балыхина. Балыхин подозревается в совершении преступления, попадающего под юрисдикцию ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если его вина будет доказана, то ему грозит наказание до 10 лет колонии.

До этого, 25 октября, сообщалось, что экс-преподавателю Московского физико-технического института (МФТИ) гражданину США Эрику Кримеру грозит заочный арест по делу о наркотиках. Правоохранители нашли при обыске в его доме 0,94 г мефедрона. Кример признал вину, его оставили под подпиской о невыезде, однако позднее он скрылся.