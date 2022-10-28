Кадыров: 23 чеченских бойца погибли во время артобстрела в Херсонской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 бойцов во время артобстрела в Херсонской области со стороны ВСУ. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале 27 октября.
«Все спасательные работы на месте завершены, и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца, и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы», — написал Кадыров.
Он уточнил, что жизням раненых ничего не угрожает. Также он принес соболезнования родственникам погибших.
Кроме того, глава Чечни пообещал поддержать семьи погибших и выделить деньги на организацию их похорон.
Ранее, 21 октября, глава Чечни сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» захватили инженерное оборонительное сооружение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.
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