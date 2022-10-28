Европе предрекли сложности в случае сокращения помощи США Украине

Кризис на Украине, который спровоцировали США, сильно ударил по экономике стран Европы, а в случае, если на выборах одержат победу республиканцы, Евросоюзу станет еще тяжелее. К такому выводу пришли 27 октября авторы китайского издания Global Times.

«Украинский кризис, спровоцированный США, сильно подорвал европейские страны: уровень инфляции в еврозоне достиг рекордно высокого уровня, а энергетический кризис усугубился», — говорится в статье.

В КНР напомнили, что республиканцы планируют сократить финансовую поддержку Киева. И такая «неопределенность и частые изменения» в внешней политике США «привели к огромным рискам» для европейских стран, так как они сильно зависят от Вашингтона. А это означает катастрофу для Европы, резюмирует издание.

«Поскольку зима не за горами, многие европейские страны сейчас беспокоятся об отоплении. Если Штаты решат сократить помощь Украине, то Европе предстоит столкнуться с еще большими трудностями», — указано в публикации.

До этого, 22 октября, телеканал CNN рассказал о том, что вопрос военной помощи Украине может расколоть Республиканскую партию после победы на выборах в конгресс. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл сообщил, что предложил президенту США Джо Байдену увеличить военную помощь Украине, в то время как глава фракции республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что в случае победы на промежуточных выборах военная помощь Киеву будет сокращена.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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