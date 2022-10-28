В МЧС предупредили о смертельной опасности переохлаждения организма

В осенне-зимний период замерзающие водоемы представляют опасность для человека, к переохлаждению может привести длительное нахождение в воде с температурой ниже +33 градусов. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что снижение температуры тела до +24 градусов критично для человека.

В МЧС призывали не оставлять детей без присмотра и контролировать их времяпрепровождение.

«Попав в холодную воду, ребенок чаще всего не может выбраться <...> Не умея просчитывать риски, они зачастую становятся жертвами водной стихии», — говорится в сообщении.

Так, за три квартала текущего года 324 ребенка погибли в водоемах.

В декабре прошлого года заслуженный врач России, терапевт Александр Карабиненко заявил, что морозы могут существенно ослабить чувствительную дыхательную систему и стать причиной переохлаждения. По его словам, чтобы не переохладиться, надо пользоваться шарфом или защищаться от холодного воздуха обычной медицинской маской. После пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе, посоветовал Карабиненко.