Пассажирские автобусы попали в снежный плен на перевале в Приморье

Четыре рейсовых автобуса и несколько большегрузных автомобилей оказались заблокированы во время снегопада на перевале в Дальнегорском городском округе на севере Приморского края. Сейчас им помогают спасатели МЧС. В случае необходимости будет развернут пункт обогрева.

ИА PrimaMedia в ГУ МЧС края рассказали, что утром в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что из-за сильного ветра и гололедных явлений на перевале «Высокогорский» в превентивных целях ввели ограничение движения для грузовиков и маршрутных автобусов. Проезд легковых автомобилей пока возможен.

Как выяснилось, из-за снегопада на перевале с обеих сторон скопился транспорт, в том числе четыре рейсовых автобуса. Спасатели сумели организовать перевозку пассажиров до автобусов муниципального образования, которые стоят у основания перевала. Некоторые смогли уехать на попутных машинах. Организована работа по буксировке автомобилей, которые самостоятельно не могут выбраться из снежных заносов.

Дорогу расчищает тяжелая техника Примавтодора. Сотрудники ГИБДД выставили посты в обоих направлениях. Всего для ликвидации последствий снегопада задействовано 27 человек и 13 единиц техники.

Рано утром в Кавалеровском и Дальнегорском районах выпал снег. У Дальнегорска перед перевалом развернуло фуру, многие машины не смогли преодолеть подъем, дорогу закрыли.

Vostokmedia со ссылкой на Примгидромет пишет, что во Владивостоке снега не ожидается даже на следующей неделе. Пока только Дальнегорск оказался во власти непогоды.