Петербург стал третьим по объемам ипотеки в сентябре

В России в сентябре количество ипотечных кредитов выросло на 10% по сравнению с августом. Объем кредитования увеличился на 10%. Об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро.

Первое место в тройке городов — лидеров по объемам ипотеки в сентябре заняла Москва. Показатель составил 9,19 тыс. кредитов на 67,64 млрд рублей. На втором месте Подмосковье (7,34 тыс. кредитов на 42,37 млрд). Замыкает тройку Санкт-Петербург, его показатель составил 5,25 тыс. кредитов на 31,24 млрд.

При этом самые крупные размеры ипотеки были зафиксированы в Москве и Петербурге — 7,36 млн рублей и 5,96 млн рублей соответственно, отмечает 78.ru.

В общей сложности в сентябре выдали 126 тыс. ипотечных кредитов на 468,92 млрд рублей. Средний размер ипотеки третий месяц подряд составляет 3,7 млн рублей.

Ранее, 19 октября, в VSN Realty рассказали, что общий объем реализованного жилья в сентябре 2022 года в Москве составил 5,3 тыс. лотов, или 255,3 тыс. кв. м (общий объем выручки — 77,4 млрд рублей). По сравнению с августом объем сделок на первичном рынке вырос на 22% в лотах и на 17% в метрах.