Постпред РФ в ОИС заявил о благодарности арабского мира Москве

Арабский мир благодарен России за принципиальную позицию и отпор угрозам западных стран. Об этом в пятницу, 28 октября, заявил постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.

«Во всех разговорах руководство большинства мусульманских стран и простые люди говорят спасибо России за ее принципиальную позицию», — сказал он «РИА Новости».

Абдулатипов заявил, что в арабском мире к россиянам по-прежнему подчеркнуто уважительное отношение.

«Ливийцы, сирийцы, иракцы и многие другие мне прямо говорят: «Мы уважаем Россию и ее президента [Владимира] Путина за проявленную принципиальность во всем мире», — пояснил постпред РФ в ОИС.

Кроме того, по его словам, во время поездки генерального секретаря ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию снова подтвердилась схожесть позиций обеих сторон по многим вопросам международных отношений.

25 октября журнал Foreign Policy написал, что поддержка России Саудовской Аравией и Ираном ведет к ослаблению позиций США на Ближнем Востоке. Как отметили авторы статьи, Саудовская Аравия и Иран, как правило, выступают на разных сторонах в конфликтах. Однако, по мнению экспертов, на данный момент им выгодна поддержка России для укрепления влияния против США, а также для сопротивления давлению со стороны Запада.

В тот же день заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито сообщила, что углубление сотрудничества России и Ирана вызывает беспокойство у США.