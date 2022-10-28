Петербуржцам пообещали теплую дождливую погоду

В пятницу, 28 октября, жителей Санкт-Петербурга ожидает теплая, но дождливая погода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей будет формировать циклон с центром над севером Скандинавии», — рассказал он.

По его словам, в городе местами ожидаются дожди.

Как отмечает 78.ru, воздух в Петербурге в этот день прогреется до 10–12 градусов, в Ленинградской области — до 8–13 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.

Накануне синоптик Александр Шувалов сообщал, что Северную столицу ждут «погодные качели» в выходные.

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