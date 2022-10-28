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Циклон подойдет к Камчатке в предстоящие выходные

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К Камчатке подойдет циклон, но Петропавловск-Камчатский не затронет. Погода испортится на северо-западе полуострова.

ИА KamchatkaMedia в Камчатгидрометцентре рассказали, что в северных районах ожидается облачная погода с прояснениями, местами снег, а иногда и сильная метель. Более всего действие циклона будет ощущаться в Тигильском районе. На восточном побережье и в северных районах порывы ветра могут достигать 20 м/с. Пройдет мокрый снег.

Днем 30 октября циклон будет влиять на Олюторский район. Он принесет снег. Влияние атмосферного вихря на Карагинский район ограничится пасмурной погодой. В остальных районах края, а также в Петропавловске-Камчатском будет без осадков. В столице края, Елизове, Милькове и Усть-Камчатске днем температура будет подниматься до +5 градусов.

Ранее сообщалось, что воскресенье, 30 октября, в Москве может войти в число самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений для этой даты месяца, однако из-за порывистого ветра жители и гости столицы не смогут в полной мере насладиться теплом.

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