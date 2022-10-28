Путин не разочарован какими-либо действиями чиновников в России за последний год

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября заявил, что не разочарован действиями чиновников в России за последний год.

При этом он подчеркнул, что организационные выводы всегда нужны, а кадровые решения являются естественным процессом. По его словам, необходимо думать об обновлении по различным направлениям, готовить новые кадры и выводить специалистов на новый уровень.

«Но так, чтобы сказать, что вот кто-то там меня в чем-то разочаровал и нужно там кого-то разгонять, такого нет, конечно», — пояснил Путин.

В тот же день Путин заявил, что ассоциирует себя с «низами» и благодаря своему происхождению тонко чувствует пульс того, чем живет рядовой человек.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал речь Путина на «Валдае» мировоззренческой и прикладной. По его словам, эта речь войдет в золотую десятку выступлений российского лидера. Кроме того, Песков выразил уверенность, что ее будут читать и перечитывать.

14 октября российский лидер отметил, то, что сегодня происходит в мире, малоприятно, но Россия действует правильно и своевременно. Путин подчеркнул, что ни о чем не жалеет.