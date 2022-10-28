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Освобожденный из плена боец ЛНР рассказал о шантаже со стороны ВСУ

Освобожденный из плена боец ЛНР Чупра заявил, что украинские силовики шантажировали его родных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Украинские силовики заставляли пленных записывать видеообращения к родственникам для дальнейшего шантажа. Об этом в пятницу, 28 октября, заявил освобожденный из украинского плена боец Луганской Народной Республики (ЛНР) Александр Чупра.

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«Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигал», — рассказал он «РИА Новости».

Чупра пояснил, что к нему подошел человек с камерой и велел сказать заранее написанный на бумаге текст. Речь шла о деньгах, которые украинские силовики требовали у его родственников.

Позже девушке Чупры прислали видео, чтобы она переслала деньги украинским военным.

Днем ранее вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий рассказал об издевательствах над пленными в лагере «Запад-1» в Днепропетровске. По его словам, украинские военные заставляли пленных по четыре раза петь гимн или стоять на коленях всю воздушную тревогу.

22 сентября военный РФ Константин Леонтьев сообщил «Известиям», что условия содержания в плену были «никакие». Украинские военные заставляли его говорить под камеру «многие вещи», угрожая автоматами.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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