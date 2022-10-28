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Мастер-план развития курорта «Горный воздух» разрабатывают на Сахалине

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В Сахалинской области разрабатывают мастер-план дальнейшего развития курорта «Горный воздух». Об этом стало известно после совещания в Минстрое РФ. На нем обсуждали состояние туристической инфраструктуры острова. В совещании приняли участие губернатор Сахалина Валерий Лимаренко и гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов.

По словам главы ведомства Ирека Файзуллина, у Сахалина есть потенциал для развития туризма и запуска новых объектов туриндустрии. Реализация этих проектов позволит создать комфортные условия для отдыха.

Так, в отношении мастер-плана развития спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» уже подготовлено техническое задание. Глава Сахалина Валерий Лимаренко отметил, что это лучший горнолыжный курорт на Дальнем Востоке и один из лучших в стране. В его составе 19 трасс различной категории сложности, общая протяженность которых 35 км. Вопрос развития объекта туристической инфраструктуры Сахалина, коим является курорт, на данный момент один из ключевых.

Гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов отметил, что в сентябре прошлого года между «Туризм.РФ» и Сахалином было заключено соглашение о взаимодействии и сформирована постоянно действующая рабочая группа. Дорожная карта включает 24 мероприятия, в основном это внесение изменений в генплан и передача земельных участков. Потенциального инвестора уже определили. Таким образом, специальная проектная компания будет создаваться беспрепятственно с учетом уже имеющегося мажоритарного инвестора, пишет ИА SakhalinMedia.

Ранее в РСТ назвали популярные туристические направления у россиян этой зимой. Более 30% туристов в зимний период отправятся на российские горнолыжные курорты. Остальные отправятся в Карелию, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край.

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