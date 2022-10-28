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Кадыров: 23 чеченских бойца погибли во время артобстрела в Херсонской области

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 октября сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области в начале недели, еще 58 получили ранения.

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Он уточнил, что четверо из раненых получили тяжелые травмы.

«Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Кадыров добавил, что регион будет поддерживать семьи погибших, в частности, будут выделены деньги на организацию похорон бойцов.

25 октября Кадыров назвал слабыми ответы России на украинские обстрелы новых российских регионов. Происходящее на Украине он назвал войной христиан и мусульман с сатанизмом, призвав жителей Кавказа участвовать в спецоперации.

До этого, 21 октября, глава Чечни сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» захватили инженерное оборонительное сооружение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Кроме того, бойцы получили большое количество трофейного оружия и взяли в плен трех военных ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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