В Японии сообщили о падении ракеты КНДР вне исключительной зоны страны

Запущенная Северной Кореей (КНДР) баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в настоящий момент данных о возможном ущербе в результате ракетного пуска КНДР не поступало. Канцелярия премьер-министра Фумио Кисиды и министерство обороны Японии продолжают сбор и анализ информации о произошедшем.

При этом агентство Yonhap сообщило со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что КНДР произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Согласно информации комитета, зафиксированы пуски ракет КНДР из района Тхончхон в провинции Канвондо между 11:59 и 12:18 (05:59 и 06:18 мск). Другие подробности не уточняются.

«Усиливая мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США», — передает сообщение комитета агентство.

Ранее в этот день агентство Yonhap сообщило о запуске только одной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. При этом уточнялось, что детали анализируются южнокорейскими военными.

13 октября КНДР также произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Береговая охрана призвала все находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а немедленно связаться с властями.

Тогда же в КНДР был успешно проведен испытательный запуск стратегических крылатых ракет большой дальности, выпущено две ракеты. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10 234 секунды по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Корейским Западным морем, попали в мишень на расстоянии около 2 тыс. км. Руководил испытательным запуском лидер КНДР Ким Чен Ын.

Индо-Тихоокеанское командование ВС США 8 октября заявило, что новые ракетные запуски КНДР указывают на дестабилизирующее воздействие военных программ Пхеньяна.