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Юрист предупредила пенсионеров о риске потери льгот при переезде

Юрист Красовская: пенсионера могут лишить льгот и доплат при переезде в другой регион
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пенсионеры в России могут потерять некоторые свои льготы при переезде из одного региона в другой. Об этом рассказала агентству «Прайм» юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская в пятницу, 28 октября.

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Юрист обратила внимание на региональные льготы, которые выделяются из бюджета каждого субъекта России индивидуально.

«Если говорить о субсидиях по оплате ЖКХ, то это федеральная льгота, и при переезде она сохраняется: Если пенсионер на новом месте будет также собственником, и пройдет по условиям назначения субсидии, то он не потеряет данную льготу», ― отметила Красовская.

Также в зависимости от региона изменится социальная доплата к пенсии. Она рассчитывается исходя из прожиточного минимума региона, поэтому в разных субъектах эта сумма может тоже быть разной.

Помимо этого, юрист рассказала о мерах социальной поддержки граждан, которые регион определяет самостоятельно: льготный проезд в транспорте, санаторно-курортное лечение или, например, льготное зубопротезирование.

Красовская подчеркнула: «Пенсионер, проживая в Москве, такими льготами пользуется, переедет в другой регион, данные льготы будут утрачены, так как не во всех регионах такие меры социальной поддержки есть, особенно санаторно-курортное лечение».

Ранее, 1 октября, нт экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что с 1 января 2023 года льготники в России смогут получать некоторые выплаты как в денежной форме, так и в виде «набора социальных услуг» (НСУ). Это лекарства, различные рецептурные препараты и медицинские изделия, а еще продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки и бесплатный проезд в транспорте.

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