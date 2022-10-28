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Предприятие на Колыме продавало морепродукты по подложным документам

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В Магаданской области пресекли деятельность рыболовного предприятия РО КНМС «Тахтоямск», которое занималось реализацией морепродуктов по подложным документам. Об этом ИА MagadanMedia рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Установлено, что в период с 29 сентября по 13 октября этого года родовая община «Тахтоямск» изготовила более 70 т варено-мороженого мяса краба, переработанной кеты и икры лососевых видов рыб. Продукцию отправили в Амурскую и Омскую области, Приморский и Хабаровский края, Удмуртскую Республику и в Москву.

При этом, как выяснилось, в ФГИС «Меркурий» нет входящих ветеринарно— сопроводительных документов на поступление сырья и готовую продукцию. Лабораторные исследования всей исходящей продукции проводились под одним номером.

Управление Россельхознадзора направило официальные запросы в Охотское территориальное управление Росрыболовства и государственную ветеринарную службу Магаданской области. В результате выяснилось, что разрешительные документы на добычу водных биологических ресурсов «Тахтоямску» не выдавались, а ветеринарная экспертиза морепровдуктов не проводилась.

Как уточняет агентство, с начала года на Колыме выявили почти 3 тыс. т животноводческой продукции, которая была оформлена с нарушением ветеринарных правил.

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