Выплату на содержание опекаемых и приемных детей индексируют в ЕАО

В ЕАО проиндексируют выплату на содержание опекаемых и приемных детей. Соответствующее решение приняли депутаты на заседании регионального парламента. Законопроект внес в заксобрание губернатор Ростислав Гольдштейн.

Как уточняет ИА EAOMedia, фактический размер денежных средств на содержание детей в приемных семьях и в семьях опекунов в 2023 году составит 8755,5 рублей и 8082 рубля соответственно. Итоговая сумма будет зависеть от районного коэффициента, 20% или 30%.

Агентство поясняет, что закон предусматривает ежегодную индексацию выплаты. На эти цели дополнительно из регионального бюджета выделят порядка 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в ЕАО ввели новую меру поддержки семей. Теперь они будут получать полную компенсацию платы за пребывание детей в детских садах. Мера поддержки затрагивает те семьи, в которых детский сад одновременно посещают трое или более детей.