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Боец ДНР рассказал о показе фильмов про Бандеру в украинском плену

Военнослужащий ДНР Егильницкий: ВСУ показывали пленным фильмы про Бандеру
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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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В украинском лагере «Запад-1» военнопленным показывали фильмы про лидера националистов Степана Бандеру и «Украинскую повстанческую армию» (УПА) (организация признана экстремистской и запрещена в России) в качестве «образовательных» лекций. Об этом 28 октября рассказал освобожденный боец Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий.

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«У нас был актовый зал, где каждый день мы смотрели телепередачи, и у нас был час лекции. Нас просвещали по поводу истории УПА. Мы все сидели в зале, нам приносили на флешке «образовательное» кино, про Бандеру», — сказал он агентству «РИА Новости».

Егильницкий добавил, что пленным не давали возможность отказаться от просмотра соответствующих роликов. Тех, кто либо отвлекался, либо засыпал, заставляли приседать.

Боец подчеркнул, что, находясь в лагере, он понял, что имеет дело с натуральными «бандеровцами».

Ранее, 26 октября, Егильницкий рассказывал об издевательствах украинских силовиков над пленными в лагере «Запад-1» в Днепропетровске. Он привел в пример случаи, когда пленных заставляли стоять на коленях или петь гимн, пока работала воздушная тревога. Это могло длиться до четырех часов и больше.

В то же время, сказал он, попытки пожаловаться на условия содержания в ООН и Красный Крест оставались тщетными, поскольку и за это силовики заставляли пленных, например, приседать.

22 сентября, освобожденный из украинского плена российский солдат Вячеслав Старостин рассказал «Известиям», как украинские военные издевались над ними. По его словам, россиян держали в сырых подвалах, редко кормили и избивали.

Как заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября, сегодня на Украине происходит сращивании националистов с неонацистами. Российский лидер подчеркнул, что невозможно разделить сегодняшних ура-патриотов и националистов с бандеровцами.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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