Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ намерена содействовать подписанию Баку и Ереваном мирного договора
Происшествия
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску в ЛНР
Мир
В МИД РФ заявили о переговорах с Кипром насчет консульских услуг россиянам
Мир
В США предсказали разгром американских сил на Украине армией России
Мир
КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
Мир
Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Зеленскому задуматься о бегстве
Наука
Космический корабль «Прогресс МС-21» пристыковался к МКС
Армия
Власти региона сообщили об укреплении Херсона на случай прорыва ВСУ
Армия
Экипаж вертолета Ми-35 армейской авиации успешно ушел из-под огня ВСУ
Мир
Американский политолог уличил Запад в непонимании ситуации на Украине
Мир
СМИ сообщили о выселении беженцев с Украины из отеля в Шотландии
Армия
Шойгу наградил лейтенанта Ищенко медалью «Золотая Звезда»

В МИД РФ заявили о переговорах с Кипром насчет консульских услуг россиянам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия ведет переговоры с властями Кипра обо всех видах консульских услуг для проживающих в стране россиян. Об этом рассказал «РИА Новости» заместитель главы МИД России Александр Грушко в пятницу, 28 октября.

Взлет тронулся: РФ готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром
Тем не менее дипломатического признания за этим не последует

«Мы давно ведем консультации с нашими кипрскими коллегами и об этом официально объявляли по итогам переговоров, которые у нас были, и консультаций с кипрской стороной, о том, что нам необходимо обеспечить все необходимые виды консульских услуг для российских граждан, которые проживают на севере острова. Этот процесс продолжается. Я уверен в том, что мы с кипрскими властями на этот счет договоримся», ― отметил Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

Помимо этого дипломат подчеркнул, что в настоящий момент информация о возможном открытии авиасообщения между Россией и Кипром не соответствует действительности.

Ранее, 26 октября, стало известно о небольшом росте числа въезжающих в ЕС россиян. Большинство из них имели вид на жительство или шенгенские визы, у многих было двойное гражданство.

До этого, 21 октября, 58% жителей Кипра выступили против санкций в отношении России. В то же время 54% опрошенных заявили, что правительство страны должно было осудить действия России в отношении Украины.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

Ряд стран вводит антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022