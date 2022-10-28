В МИД РФ заявили о переговорах с Кипром насчет консульских услуг россиянам

Россия ведет переговоры с властями Кипра обо всех видах консульских услуг для проживающих в стране россиян. Об этом рассказал «РИА Новости» заместитель главы МИД России Александр Грушко в пятницу, 28 октября.

«Мы давно ведем консультации с нашими кипрскими коллегами и об этом официально объявляли по итогам переговоров, которые у нас были, и консультаций с кипрской стороной, о том, что нам необходимо обеспечить все необходимые виды консульских услуг для российских граждан, которые проживают на севере острова. Этот процесс продолжается. Я уверен в том, что мы с кипрскими властями на этот счет договоримся», ― отметил Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

Помимо этого дипломат подчеркнул, что в настоящий момент информация о возможном открытии авиасообщения между Россией и Кипром не соответствует действительности.

Ранее, 26 октября, стало известно о небольшом росте числа въезжающих в ЕС россиян. Большинство из них имели вид на жительство или шенгенские визы, у многих было двойное гражданство.

До этого, 21 октября, 58% жителей Кипра выступили против санкций в отношении России. В то же время 54% опрошенных заявили, что правительство страны должно было осудить действия России в отношении Украины.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

Ряд стран вводит антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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