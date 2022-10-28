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ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску в ЛНР

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Фото: commons.wikimedia.org/Charles Rosemond
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Город Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 28 октября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«04:30 по н.п. Первомайск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Отмечается, что информации о пострадавших, а также о повреждениях в результате обстрела на данный момент нет.

Ранее в этот день разведчик группировки «Отважные» с краснолиманского направления в Донбассе рассказал, что ВСУ последние дни пытаются контратаковать позиции российских войск и предпринимают безуспешные попытки пройти незамеченными через линию обороны ЛНР. Военный уточнил, что линия обороны проходит по большому участку фронта, поэтому у украинских военных нет шанса оказаться незамеченными.

Накануне временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выпустил распоряжение о создании штаба территориальной обороны региона. Он отметил, что в задачи штаба в первую очередь будут входить защита жизни и здоровья жителей региона, а также своевременное реагирование на угрозы для гражданского населения.

26 октября помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что в районе Кременной и Сватова идут самые тяжелые бои с ВСУ.

Днем ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрелов населенного пункта Золотое-2 со стороны ВСУ разрушены два жилых дома. Кроме того, отмечалось, что за прошедшие сутки было зафиксировано пять обстрелов со стороны украинских войск по населенным пунктам Зоринск, Белокуракино, Старобельск, Золотое-2 и Краснореченское.

До этого, 24 октября, ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по поселку Белокуракино в ЛНР, вследствие чего было разрушено здание железнодорожного вокзала.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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