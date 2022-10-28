Маск планирует в течение пяти лет вывести на биржу холдинг с Twitter
Американский предприниматель Илон Маск возглавил Twitter. Прежнее руководство компании покинуло штаб-квартиру, передает телеканал «Известия».
Маск планирует вывести на биржу холдинг с Twitter. X Holdings должен появиться в течение пяти лет.
Бизнесмен отметил, что не хочет превращать соцсеть в платформу без рекламы.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.