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Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Зеленскому задуматься о бегстве

В Госдуме посоветовали Зеленскому задуматься о бегстве с Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось еще недолго руководить страной и ему пора думать над планом побега. Об этом заявил «РИА Новости» депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет в пятницу, 28 октября.

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«Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве», ― подчеркнул Шеремет.

По мнению депутата, в ближайшие месяцы в мире произойдут серьезные перемены, которые изменят расстановку сил. В новой ситуации украинский режим окажется не нужен «своим западным хозяевам».

«И ему придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос», ― добавил Шеремет.

Ранее, 27 октября, французская газета Valeurs Actuelles написала, что Зеленский стал бременем для США и его становится всё сложнее и сложнее контролировать. По мнению авторов издания, «игра на Украине» становится всё менее и менее выгодной Вашингтону. По этой причине есть шанс, что при первом же возможном варианте компромисса США могут пожертвовать Зеленским, поскольку тот уже выполнил основную задачу, «отделив Россию от Европы».

Накануне журналист National Review написал, что Владимир Зеленский может столкнуться с оттоком помощи от Запада после его критики Израиля. Своими резкими высказываниями, по мнению автора, украинский лидер вызывает у стран-союзников ощущение преувеличенной проблемы, а из-за этого ― сомнения в резонности помогать Киеву.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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