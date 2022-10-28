Путин назвал грядущее десятилетие самым непредсказуемым и важным со Второй мировой войны

Исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, мир ждет непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Об этом 27 октября предупредил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии клуба «Валдай».

«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — сказал глава государства.

Президент отметил, что сложившаяся мировая ситуация и желание западных стран занять лидирующие позиции чревато целой цепью конфликтов, которые представляют угрозу для всего человечества.

По его словам, на в данный момент формируется будущее мировое устройство, где необходимого выслушать каждого и принять во внимание любую точку зрения. При этом важно избежать навязывания единой истины, добавил Путин.

Ранее в этот день Путин призвал жителей Запада не верить негативу о России. Он отметил, что РФ никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств. Также Путин добавил, что Москва будет делать всё ради укрепления отношений.

Кроме того, российский лидер указал, что не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации и событий на Украине. Как он подчеркнул, начать специальную военную операцию было необходимо, так как Киев не прекращал обстрелы Донбасса. Ждать в таких условиях было нельзя, добавил Путин.

Между тем Путин отметил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации, в числе которых — разжигание на Украине. Политика Запада — «опасная, кровавая и грязная игра, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

Отношения на международной арене осложнились после введения западными странами санкций против РФ на фоне проведения спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в результате обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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