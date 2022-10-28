Пошив маскирующих жилетов запустили в одной из ИК в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на швейной фабрике ИК-12 УФСИН РФ разработали и начали шить разгрузочные жилеты маскирующей расцветки. Первая партия из 200 жилетов уже изготовлена.

Контракт на изготовление части форменного оборудования разместило региональное управление ФСИН. Этот вид производства — новшество для фабрики. Ранее подобные изделия швейный цех этой колонии не производил.

Сначала модель разработали в специальном цеху учреждения. Специалисты Центра трудовой адаптации самостоятельно создали эскиз модели, продумали ее технические характеристики и их воплощение.

Теперь разгрузочные жилеты введены в ассортимент продукции, выпускаемой ИК-12, пишет ИА AmurMedia.