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Речная навигация завершается в Хабаровске в выходные

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В предстоящие выходные, 29 и 30 октября, в Хабаровске завершится речная навигация. В воскресенье, 30 октября, речные трамвайчики совершат последние в этом году рейсы по Амуру.

ИА AmurMedia со ссылкой на сайт городской администрации пишет, что в этом сезоне транспортировкой дачников на левый берег занималось ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». В ходе навигации-2022 пассажирские суда перевезли более 70 тыс. пассажиров, что на 30% больше, чем годом ранее.

По словам начальника управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Владимира Ощановского, в целом навигация прошла удачно. Это, прежде всего, связано с тем, что не было значительных наводнений, как в прошлые годы.

По предварительным данным, на следующий год в бюджете Хабаровска предусмотрено более 50 млн рублей на оказание данной услуги. Благодаря финансовой поддержке городских властей стоимость билетов на речном транспорте для пассажиров не повышают на протяжении нескольких лет, отметил Ощановский.

В 2021 году навигация на реках Амурской области завершилась в середине ноября. На реках Амур, Селемджа, Зея и их притоках навигация закрылась с 28 октября.

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