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Разведчик «Отважных» рассказал о безуспешных попытках ВСУ зайти в ЛНР

Разведчик группировки «Отважные» рассказал о пресекаемых попытках ВСУ зайти в ЛНР
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) последние дни пытаются контратаковать позиции российский войск, неоднократно предпринимались безуспешные попытки пройти незамеченными через линию обороны Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказал 28 октября разведчик группировки «Отважные» с красно-лиманского направления в Донбассе.

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«В последние дни — да, пытается чаще контратаковать позиции наших войск, искать слабые места в обороне. Это всё вскрывается на ранних подходах, весь его замысел сразу нам становится ясен и понятен. Принимаются все меры по уничтожению противника», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Военный подчеркнул, что линия обороны проходит по большому участку фронта, поэтому если где-то будет передвижение войск, будет фиксироваться и подано «старшим начальникам, которые будут принимать соответствующие решения по нашей перегруппировке или по усилению одного из участков».

Разведчик добавил, что украинские войска не смогут оказаться незамеченными на каком-то из участков фронта.

Накануне в МВД ЛНР указали на безуспешную попытку прорыва обороны союзных сил в районе Сватова иностранным легионом. Группа иностранных наемников из Румынии, Албании и Польши, добавили в ведомстве, попыталась прорвать оборону в районе Лозовой.

Ранее, 24 октября, Минобороны обнародовало кадры работы подразделений разведки специального назначения. Сообщалось, что в ходе выполнения очередной задачи военнослужащие обнаружили скрытное выдвижение группы бронетехники и развертывания наблюдательных пунктов украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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