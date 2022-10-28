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Сюжет:

Американский политолог уличил Запад в непонимании ситуации на Украине

Hill: Запад имеет слабое представление о целях Украины, ее потерях и ходе боевых действий
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Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak
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Западные страны имеют слабое представление о целях Украины, ее потерях, а также о реальном ходе боевых действий. Об этом написал директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для журнала Hill.

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«Запад же, во всяком случае публично, имеет очень скромное представление о целях и намерениях Украины, а также о ее потерях и ходе боевых действий — за исключением сообщений в соцсетях и СМИ», — заявил Хумински.

Он отметил, что украинские власти успешно контролируют информационное пространство, в связи с чем для западных стран, поддерживающих Киев, создается ложная картина происходящего.

По словам Хумински, Запад осознанно игнорирует вопрос о конечных целях конфликта, избегая споров среди союзников. Он считает, что, если Германия и Франция действительно расходятся во взглядах на окончание кризиса с Эстонией и Польшей, как и США с Великобританией, то единству грозит раскол. По его словам, в свою очередь, это откроет новые возможности для России.

Между тем 27 октября президент РФ Владимир Путин указал на предпринятые западными странами шаги для обострения ситуации в мире. По его словам, их политика отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств.

Накануне российский лидер заявил, что конфликтный потенциал в мире и регионе остается высоким. Он указал, что на сегодняшний день возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности. Прежде всего это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния.

До этого, 9 октября, китайская газета Global Times предрекла конец гегемонии США. Издание выразило мнение, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в европейских странах конфликт интересов между США и ЕС может привести к падению глобальной американской гегемонии.

Ранее, 3 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

30 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая обстановка является непредсказуемой, и основная причина этой ситуации заключается в стремлении США сохранить свое господство в мире. В то же время он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.

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