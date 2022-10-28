Мобилизованные россияне отработали стрельбу из ПТУР в Приамурье

Министерство обороны России показало кадры с тренировок мобилизованных россиян по уничтожению бронированной техники противника.

Упражнения выполняются на полигоне в Приамурье. Военнослужащие учатся поражать технику из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Конкурс». Отмечается, что расчеты успешно отработали нормативы по подготовке комплексов противотанковых управляемых ракет (ПТУР) к стрельбе.

Далее мобилизованные стреляли из установок по неподвижным мишеням, которые имитируют бронированную технику противника, которые находились от них на расстоянии около 2 км.

«Попадаем всё равно вне зависимости от расстояния», ― отметил наводчик-оператор Валерий.

Ранее, 27 октября, Минобороны показало кадры с тренировок танкистов в Новосибирской и Омской областях.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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