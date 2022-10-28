Шойгу наградил лейтенанта Ищенко медалью «Золотая Звезда»

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшую государственную награду страны — медаль «Золотая Звезда» — командиру зенитного ракетного взвода лейтенанту Анатолию Ищенко, проявившему героизм при выполнении задач во время спецоперации по защите населения Донбасса.

В ходе специальной военной операции лейтенант Анатолий Ищенко осуществлял захват и производил пуски ракет по воздушным целям из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

«Обеспечивал прикрытие десантно-штурмовых подразделений. Конкретно прикрывали десантно-штурмовую роту, позиции минометный батарей. Роты, находясь на своих опорных пунктах, подвергались удару авиации противника, таких как Су-25, Ми-8. Вот наша задача была не допустить выполнение противником своей боевой задачи и уничтожить те самые летательные аппараты», — рассказал военнослужащий.

Прикрывая объекты российской группировки войск от воздушного нападения противника, Анатолий атаковал пару вражеских Су-25, появившихся в его зоне ответственности.

В результате первого выстрела из ПЗРК Ищенко сбил самолет. Пилот второго самолета, опасаясь быть подбитым, прекратил атаку и покинул воздушное пространство.

Также офицер в ходе удержания стратегически важного рубежа обнаружил в небе вражеский самолет Су-25 и точным выстрелом из ПЗРК уничтожил его.

Кроме того, через несколько дней Ищенко обнаружил еще пару самолетов Су-25 украинских боевиков. Офицер оперативно среагировал на появление воздушных целей и выстрелом из ПЗРК поразил первый самолет и подбил второй Су-25, пилот которого катапультировался и приземлился на территории, контролируемой российскими военными. Летчик бы взят в плен и доставлен на командный пункт полка. Он рассказал важные сведения о базировании тактической авиации противника и площадках стоянки вертолетов.

Всего за период ведения боевых действий взводом лейтенанта Ищенко было уничтожено 12 самолетов Су-25 и 4 вертолета Ми-8 противника, из них лично офицером — пять самолетов и три вертолета.

«Я испытываю чувство гордости и в ближайшее время собираюсь вернуться и выполнять поставленные мне задачи. Я считаю, что эта награда — общая. За все заслуги нашего взвода», — поделился Ищенко.

Ранее, 25 октября, Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» командиру роты морской пехоты Александру Данилову и командиру танкового взвода Руслану Курбанову.

7 октября президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск вручать награды отличившимся бойцам в зоне специальной операции от имени президента. Вручение этих наград предписано «осуществлять в районах боевых действий».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».