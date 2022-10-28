В Госдуме оценили идею тестирования на наркотики в школах

В Хабаровском крае предложили ввести обязательное тестирование на наркотики. На тематическом совещании педагогов, родителей и врачей инициатива прозвучала на фоне растущих масштабов наркотизации несовершеннолетних и роста смертности подростков от психоактивных веществ. «Известия» выяснили, возможно ли сделать такие обследования обязательными.

На сегодняшний день тестирование в школах чаще всего проводится медработниками с привлечением психологов — после беседы подростку предлагается пройти углубленное обследование. Может дойти до сдачи образцов мочи для исследования на маркеры наркотиков.

На заседании Антинаркотической комиссии Самарской области несколько дней назад отметили положительный опыт социально-психологического тестирования.

«Тестирование считаю очень важным и нужным, его обязательно следует проводить в школах. Хотя бы в качестве сдерживающего фактора, психологического барьера. Они должны знать и понимать, что в любой момент в школе может пройти тестирование на наркотики, следы которых могут оставаться в крови более 30 дней», — прокомментировал «Известиям» ситуацию депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

При этом он отметил, что должна быть программа реабилитации детей-наркоманов, которая в стране на сегодняшний день отсутствует.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тестовый режим: станет ли обязательной проверка на наркотики в школе