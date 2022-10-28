Эксперты рассказали о роли Грузии в армяно-азербайджанских отношениях

В интересах Еревана и Баку в нынешних условиях поддерживать переговорные процессы с Грузией для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. «Известия» выяснили, какое влияние Тбилиси может оказать на этот процесс.

Политолог Артур Атаев в разговоре с «Известиями» заявил, что взаимодействие между Баку и Тбилиси было заложено еще при президентах Шеварнадзе и Алиеве-старшем. Два государства сотрудничают, проводя совместные военно-стратегические учения, поддерживается и экономическое сотрудничество.

«Для Армении Грузия стала немного непонятным партнером в контексте карабахской войны. Азербайджан — более предпочтительный партнер для Грузии. Но в нынешних условиях чем больше переговорных процессов, тем лучше, как для Еревана, так и для Баку», — сказал эксперт.

В беседе с «Известиями» научный сотрудник ИНИОН РАН Лариса Алексанян отметил, что Грузия является центром протяжения американского внимания и ключевым партнером Запада на Южном Кавказе.

«Политика США на Южном Кавказе направлена на определение места и роли Тбилиси в новых региональных реалиях. С одной стороны, сконцентрированное внимание Вашингтона к возможной позитивной функции Грузии в установлении отношений между Ереваном и Баку вписывается в указанную американскую политику. С другой, такая роль Грузии — участника стратегического треугольника «Турция – Азербайджан – Грузия» отвечает также интересам Анкары, конечная цель которой заключается в вовлечении Южного Кавказа в орбиту своего влияния. Соответственно, реализация такого формата будет крайне негативно влиять на российские позиции в регионе и навредит жизненно важным интересам РФ», — сказала она.

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев приезжал с рабочим визитом в Грузию. Заявление азербайджанского лидера высоко оценила посол США в Грузии Келли Дегнан. Дипломат отметила, что Грузия могла бы сыграть позитивную роль в установлении отношений между Баку и Ереваном.

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