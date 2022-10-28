Российские саперы разминировали освобожденные от ВСУ территории

Российские саперы продолжают разминировать территории, освобожденные от вооруженных сил Украины (ВСУ). Работу специалистов в пятницу, 28 октября, показал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Как отметил журналист, вся территория — сплошное минное поле. Поэтому саперы работают максимально аккуратно. Кроме того, для дальнейшего продвижения они обязательно создают безопасный коридор. По словам корреспондента, саперы неторопливо, обходя красные флажки, рассредоточиваются и обследуют местность, прощупывая каждый сантиметр грунта.

«В данной местности присутствуют грунты с высоким металлосодержанием. То есть рудные породы и так далее, которые дают сигнал на средства поиска, как серо-магнитные тела. То есть, чтобы саперу правильно воспринимать сигналы, ему нужно определенные манипуляции провести со средствами поиска и самому разобраться: [уметь] отличать сигнал и понимать, что его ждет впереди», — заместитель командира отряда разминирования с позывным «Кубинец».

Глава «Национального центра гуманитарного разминирования» Павел Петров отметил, что недалеко от линии боевого соприкосновения встречаются противопехотные мины, неразорвавшиеся гранаты и кассетные боеприпасы ВСУ.

«Этот участок являлся линией боевого соприкосновения. Жители на него стали возвращаться, соответственно им нужны поля, которые здесь были заминированы, а также объекты топливно-энергетического комплекса, включая ЛЭП, газовые магистрали. Это всё нужно восстанавливать», — рассказал он.

Корреспондент подчеркнул, что саперы выходят группами, а всего посменно в полях работает 200 специалистов. За их подготовку, и безопасность отвечают военнослужащие Восточного военного округа (ВВО). При этом в работах по разминированию задействованы только опытные специалисты.

«Мы имеем долгий стаж работы либо в спецподразделениях, либо в армии именно по должности сапера. Соответственно потом люди выходят на пенсию и приходят к нам. Что касается меня, я 26 лет отработал и решил продолжить свою дальнейшую, на пенсии, работу в подразделении по специфике», — уточнил начальник работ Константин.

Ранее, 16 октября, Минобороны России показало, как инженерные подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) проводят разминирование автомобильных дорог и территорий, освобожденных от ВСУ. По словам специалистов, заминированные участки в большинстве случаев защищены многочисленными ловушками и растяжками.

13 октября сапер рассказал об оставленных ВСУ минах под телами погибших военных в ДНР. Отмечается, что специалистам приходится работать в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, где разрывы снарядов раздаются каждые несколько секунд.

До этого, 18 сентября, Минобороны показало, как саперы Центрального военного округа (ЦВО) обезвредили две заминированные противотанковые ракеты. Отмечается, что военнослужащие инженерных войск ЦВО обеспечивают мобильность боевых подразделений ударных и штурмовых групп.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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