«Известия» рассказали о жизни Донецка при военном положении

Донецкая Народная Республика (ДНР) сегодня — регион Российской Федерации. Между тем эту территорию продолжают обстреливать вооруженные силы Украины (ВСУ), было введено военное положение. «Известия» побывали в сердце республики — Донецке.

Первое, что бросается в глаза при въезде в Донецк, — мамы с детьми, малыши на улицах. Они ежедневно рискуют жизнями, спасаясь от обстрелов. При этом жертвы фиксируются также ежедневно.

Уточняется, что на одних минах-лепестках, как рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации, за последние три месяца подорвалось более 80 гражданских.

«Мгновение, свист в небе, разрыв, и ты уже валяешься на асфальте. Секунда, не сориентироваться, не укрыться. После прилета люди с криками бросились врассыпную. Я увидел, что правая рука у меня в крови, куртка порвана. Но пальцы двигаются. Понял, что в горячке, в шоке, смогу добраться обратно до работы — рядом, сел на велосипед и поехал. На проходной сказал охраннику: «Ранен, неси бинт». Он сделал перевязку, дал воды — меня начало мутить. Потом приехала «скорая». В больнице выяснилось, что осколок прошил руку насквозь, порвал мышцы. Но кость не задета», — поделился местный житель Руслан.

Недавнее введение военного положения ситуацию в ДНР не изменило, поскольку здесь привыкли за 8,5 лет жить в условиях военного положения. Только теперь статус стал официальным.

«Школа, в подвале которой располагается бомбоубежище и которую два года назад мы отремонтировали и обновили, уничтожена и восстановлению не подлежит. Четвертый этаж обрушился на третий, третий на второй и так далее. Бомбоубежище свои функции тем не менее выполняет: каждый день там прячутся наши люди», — добавил глава Александровки Константин Чалый.

Один из самых насущных вопросов в Донбассе — вода. Специалисты говорят, что обсуждается аварийный вариант проекта по переброске воды из России, с Дона, на расстояние 200 км. Но по затратам и масштабу он сравним разве что со строительством Крымского моста, а потому реализация его вряд ли возможна.

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«Мгновение, свист в небе, и ты уже валяешься на асфальте»