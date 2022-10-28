Корреспондент «Известий» показал боевую работу российской авиации

Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры боевых вылетов экипажей армейской авиации в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Начальник группы авиационного вооружения с позывным «Сотня» назвал воздушное судно Ка-52 самым современным вертолетом в России. По его словам, вертолет может работать как по живой силе, так и по бронированной цели.

«Экипаж максимально защищен, так как вертолет защищен бронепластинами, в элементы корпуса встроена броня», — пояснил он.

Помимо этого, на технике есть бортовые комплексы обороны для обеспечения безопасности экипажа в боевых условиях. Если он обнаружит средства огневого воздействия противника, комплекс уводит ракеты в сторону и сообщает пилоту, откуда идет атака.

Российские пилоты, благодаря характеристикам своей техники, подлетают на позиции на предельной малых высотах, умело используя рельеф как прикрытие.

«Ударная группа уходит на свою боевую задачу. Мы находимся в постоянно рядом, но позади. И сопровождаем ударную группу. <…> В случае нештатной ситуации мы оказываемся рядом и забираем экипаж», ― рассказал командир экипажа Ми-8 с позывным «Каспий».

В Минобороны отмечают работу экипажей ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-28 и транспортно-боевых Ми-8. Последние транспортируют личный состав армии и техники, а также эвакуируют их с поля боя. Вертолетные формирования поддерживают сухопутные войска огнем с воздуха по живой силе противника, укреплениям, а также военной и бронированной технике вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ударные вертолеты несут пушечное, неуправляемое и управляемое ракетное вооружение, которое ежедневно по координатам авианаводчика обрушивается на позиции противника», ― добавили в МО РФ.

Ранее, 27 октября, Минобороны заявили, что сбили вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской области.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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