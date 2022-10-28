Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 октября

Облачная погода, местами небольшой дождь ожидают москвичей в пятницу, 28 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +8…+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6…+8.

Днем ожидается юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/с, ночью скорость ветра может достигать 10 м/с.

Атмосферное давление составит 749–753 мм ртутного столба.

Ранее, 27 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что во второй половине дня в воскресенье москвичей ждет похолодание и заряды мокрого снега.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал теплые выходные в Москве. По его словам, в выходные, 29 и 30 октября, ожидается потепление до +11…+12 градусов.

Также в четверг Тишковец предупредил, что в столичном регионе в ближайшие дни будут наблюдаться резкие изменения давления, также известные как барическая пила.

До этого, 26 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что жителей Москвы к концу текущей недели ожидает существенное потепление, в связи с чем вероятность появления снега, в том числе мокрого, исключена.