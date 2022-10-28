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Режиссер Лариса Садилова рассказала о съемках мобилизации в Трубчевске

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Фото: TASS/JULIEN WARNAND
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Режиссер, лауреат международных фестивалей Лариса Садилова заявила, что планирует два года снимать хронику в городе Трубчевск Брянской области. Как она рассказала «Известиям», именно сейчас хроника важнее игрового кино, а поскольку систематически никто этим в стране не занимается, то следующим поколениям будет неоткуда узнать, как жили их предки.

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Сама режиссер решила исправить это положение хотя бы в Трубчевске. Этот город уже много лет остается для Садиловой главным местом съемок игровых и документальных работ, там сняты ее картины «Сынок», «Она» и «Однажды в Трубчевске». Впечатления от съемок хроники у Садиловой очень сильные.

«Представьте: 14 тыс. населения в городе. И там во время частичной мобилизации происходила обычная жизнь — за исключением того, что творилось у военкомата», — рассказала Садилова «Известиям» на МКФ «Послание к человеку», где она сейчас работает в международном жюри.

Садилова сравнивает это ощущение с 1991 годом, когда она бежала к Белому дому и вдруг поймала себя на том, что наблюдает, как ее соседи по Ботаническому саду спокойно гуляют с колясками и выпивают на скамейках. Возможно, это инстинкт самосохранения, уверена режиссер.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Советские мастера снимали без фиги в кармане по отношению к России».

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