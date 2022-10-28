Реклама
Прямой эфир
Мир
Немецкий депутат ушел из партии из-за ее поддержки поставок оружия Киеву
Политика
Законы о запрете ЛГБТ-пропаганде примут до конца года
Мир
Конгрессмен США пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону
Происшествия
Самолет Алматы-Москва совершил аварийную посадку в Шереметьево
Мир
Гросси анонсировал прибытие миссии МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС
Мир
Небензя заявил об обсуждении «грязной бомбы» на заседании СБ ООН
Мир
СМИ узнали об угрозах Байдену торговой войной со стороны Шольца и Макрона
Экономика
СФ предложил меры поддержки для инвесторов в сельское хозяйство в ДФО
Армия
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов при артобстреле
Мир
Экс-кандидат в президенты США осудила демократов за равнодушие к Украине
Армия
Армейской авиации ВКС РФ исполнилось 74 года
Мир
Количество ДТП на Украине выросло из-за отключения уличного освещения
Сюжет:

Боррель заявил о трудностях при расследовании взрывов на СП

Боррель заявил, что у ЕС нет улик касательно совершивших взрывы на «Северных потоках»
0
Фото: Global Look Press/Bodo Marks
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не знает, кто стоит за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом стало известно после пленарного заседания министров иностранных дел Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и ЕС в Буэнос-Айресе в пятницу, 28 октября.

Враги «Дружбы»: могла ли авария на нефтепроводе в Польше быть диверсией
Эксперты не исключают, что это рабочая ситуация, но и не отметают версии о продолжении истории с «Северными потоками»

«Нет никаких», ― ответил Боррель на вопрос журналиста «РИА Новости», есть ли у Евросоюза какие-либо улики, указывающие на то, кто повредил газопроводы.

Дипломат добавил, что в настоящий момент расследования еще не закончены. По его словам, процесс затрудняется большой глубиной.

Ранее, 27 октября, бывший сенатор, полковник армии США Ричард Блэк предположил, что за диверсией на газопроводах стоят Соединенные Штаты Америки. По его мнению, из-за технологической сложности такое могла сделать только страна-член НАТО, а мотивы совершить подобную операцию у США очевидны.

Накануне вооруженные силы Швеции заявили, что проведут на следующей неделе дополнительное обследование морского дна в районе аварии на газопроводах СП и СП-2.

Разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной нитки «Северного потока – 2» вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября. В результате было зафиксировано падение давления. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 октября заявил о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию на СП. Он отметил, что все подобные попытки РФ «натыкаются на стену нежелания» взаимодействовать и докопаться до истины, которая, по его словам, удивит многих в европейских странах.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022