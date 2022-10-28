Боррель заявил о трудностях при расследовании взрывов на СП
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не знает, кто стоит за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом стало известно после пленарного заседания министров иностранных дел Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и ЕС в Буэнос-Айресе в пятницу, 28 октября.
«Нет никаких», ― ответил Боррель на вопрос журналиста «РИА Новости», есть ли у Евросоюза какие-либо улики, указывающие на то, кто повредил газопроводы.
Дипломат добавил, что в настоящий момент расследования еще не закончены. По его словам, процесс затрудняется большой глубиной.
Ранее, 27 октября, бывший сенатор, полковник армии США Ричард Блэк предположил, что за диверсией на газопроводах стоят Соединенные Штаты Америки. По его мнению, из-за технологической сложности такое могла сделать только страна-член НАТО, а мотивы совершить подобную операцию у США очевидны.
Накануне вооруженные силы Швеции заявили, что проведут на следующей неделе дополнительное обследование морского дна в районе аварии на газопроводах СП и СП-2.
Разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной нитки «Северного потока – 2» вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября. В результате было зафиксировано падение давления. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов.
Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.
ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 октября заявил о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию на СП. Он отметил, что все подобные попытки РФ «натыкаются на стену нежелания» взаимодействовать и докопаться до истины, которая, по его словам, удивит многих в европейских странах.