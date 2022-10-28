Мужчина напал с ножом на посетителей в ТЦ в Милане

Мужчина напал с ножом на посетителей в ТЦ в Милане

2022-10-28 02:15:00

2022-10-28 02:15:00

2022-10-28 02:15:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru