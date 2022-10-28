В Калининграде рассказали о дополнительном обеспечении мобилизованных
Местные власти Калининградской области дополнительно выделили 300 млн рублей на обеспечение мобилизованных граждан средствами защиты и дополнительными устройствами «сверх норм». Об этом в интервью «Известиям» заявил губернатор области Антон Алиханов.
«С командованием Балфлота мы находимся в плотном контакте. Сейчас прошла первая закупка для тех ребят, которые уже служат на территории проведения СВО. Примерно 300 млн рублей тратим для обеспечения мобилизованных всем необходимым сверх норм», — сказал глава региона.
Он уточнил, что обеспечение мобилизованных проходит в соответствии со всеми утвержденными Минобороны нормативами. Кроме того, он отметил желание снабдить призванных в рамках частичной мобилизации большим количеством лучших специальных средств.
По словам Алиханова, на дополнительные средства закупаются, в частности, квадрокоптеры, тепловизоры и спецсредства связи.
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«300 млн тратим на обеспечение мобилизованных всем необходимым сверх норм»