Немецкий депутат ушел из партии из-за ее поддержки поставок оружия Киеву

Депутат Андреас Хартенфельс покинул немецкую партию «Союз-90/Зеленые» из-за поддержки ее членов увеличения и продления поставок вооружений на Украину. Об этом 27 октября сообщило агентство DPA.

Как отметил депутат, такая внешняя политика нарушает пацифистскую идеологию партии. По его словам, до украинского кризиса фракция выступала против поставок оружия, позиционируя себя как партию мира. При этом Хартенфельс подчеркнул, что решение далось ему непросто.

«В будущем, как независимый член парламента, я и далее буду выполнять свой мандат в парламенте земли и продолжать работать в своем избирательном округе», — заявил Хартенфельс.

Ранее, 24 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшее время поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он напомнил, что Германия ранее уже передавала Киеву систему ПВО IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

При этом Шольц отметил, что Германия не будет поставлять Украине оружие западного производства, включая немецкие танки Leopard 2. Он объяснил такое решение тем, что Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.

22 октября канцлер Германии заявил, что почти треть немцев недовольны поставками оружия на Украину и санкциями против России. При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

До этого, 11 октября, тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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