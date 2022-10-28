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Небензя заявил об обсуждении «грязной бомбы» на заседании СБ ООН

Небензя заявил, что Россия подняла в СБ ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы»
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Фото: Global Look Press/Photographer Lev Radin
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Россия подняла на закрытом заседании Совета Безопасности (СБ) ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы». Об этом в пятницу, 28 октября, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

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По его словам, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проинформировал членов СБ ООН о ситуации на Запорожской АЭС. Небензя отметил, что российская сторона подняла также вопрос о возможной подготовке Киевом «грязной бомбы» для применения на Украине.

Постпред РФ также сообщил, что российские дипломаты предупредили Гросси о том, что Киев может создавать «грязную бомбу» не только на тех объектах, которые намерены посетить эксперты МАГАТЭ.

Кроме того, по словам Небензи, западные делегации на заседании СБ ООН продолжали продвигать «привычный нарратив о подготовке Россией операции под ложным флагом».

«Мы бы рады были ошибаться, но нельзя просто так игнорировать эти утверждения, которые носят очень серьезный характер и могут грозить крайне неприятными последствиями», — заявил он.

Накануне Гросси заверил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии проведут независимую проверку на ядерных объектах Украины и предоставят результаты общественности.

До этого, 26 октября, глава МАГАТЭ заявил, что поддерживает постоянный диалог с Москвой и Киевом по вопросу ситуации вокруг возможной разработки Украиной «грязной бомбы».

В тот же день президент России Владимир Путин рассказал, что Москве известно о намерении Киева использовать «грязную бомбу» для провокации.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба.

Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км.

После этого Киев мог бы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения для запуска масштабной антироссийской кампании по всему миру.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 октября заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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