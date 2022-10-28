Минобороны рассказало о новых подвигах военных ВС РФ на спецоперации

Минобороны России рассказало о героизме и самоотверженности российских военных, а также отметило высокий уровень их профессионального опыта, благодаря которому Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Так, в оборонном ведомстве рассказали, что в ходе спецоперации отличился командир боевой машины реактивного артиллерийского взвода, младший сержант Дмитрий Бурылов, оперативные и профессиональные действия которого позволили обеспечить прорыв оборонительных позиций и продвижение поддерживаемого подразделения вглубь обороны противника.

Уточняется, что во время выполнения младшим сержантом и его взводом задачи по огневой поддержке российских войск, ведущих наступление на позиции украинских националистов, было обнаружено вооруженное формирование националистических сил, готовящих нападение на российские подразделения. Бурылов, приняв информацию о координатах подразделения противника от командира, оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по позициям противника украинских радикалов.

В результате огнем боевой машиной были уничтожены две боевые машины пехоты противника и до 20 боевиков.

В ходе освобождения одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов, продолжили в ведомстве, капитан Александр Никитин осуществлял контроль нанесения огневых ударов по позициям противника. Капитан попал под встречный огонь артиллерии противника, и, несмотря на полученную контузию, продолжил выполнение боевой задачи, корректируя огонь при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В результате оперативно передаваемых Никитиным координат объектов неонацистов личным составом артиллерийских подразделений были уничтожены артиллерийские и минометные позиции, а также бронированная техника и живая сила противника. Грамотные и умелые действия капитана позволили мотострелковым подразделениям выдвинутся на указанные рубежи и выбить противника с занимаемых позиций.

В Минобороны также рассказали о мужестве и профессионализме старшего прапорщика Алексея Черняка, который в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы. Колонна, в составе которой находился Черняк со своими подчиненными подверглась массированной атаке со стороны украинских националистов. Кроме того, в ходе одного из залпов разрывом артиллерийского снаряда, была повреждена станция связи.

Несмотря на постоянный артиллерийский огонь националистов, экипаж под командованием старшего прапорщика восстановил работоспособность станции и обеспечил командование подразделений связью с вышестоящим штабом. В результате по организованным каналам связи оперативно были переданы координаты расположения сил противника, и по врагу был нанесен ответный артиллерийский залп.

Лейтенант Николай Юрченко выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы российских войск. В ходе очередной атаки со стороны украинских националистов станция спутниковой связи получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда.

Лейтенант Юрченко, в свою очередь, незамедлительно выдвинулся на позицию, где находилась поврежденная техника, и приступил к ее восстановлению. Рискуя жизнью, он восстановил поврежденные осколками блоки, а также отремонтировал антенну спутниковой связи, после чего заново настроил станцию, заключили в Минобороны.

Ранее, 27 октября, президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях бывают в семь-десять раз выше потерь Вооруженных сил РФ. Российский лидер добавил, что киевский режим не жалеет своих людей.

Также в этот день в Минобороны России сообщили о сбитом российскими военными украинском вертолете Ми-8 в Запорожской области. Также отмечалось, что в Днепропетровской области Украины уничтожен завод по производству твердого ракетного топлива, взрывчатки и порохов.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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