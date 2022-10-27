Один человек пострадал в ДТП в Орле
Один человек получил травмы в результате дорожной аварии в Орле. Об этом в четверг, 27 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел накануне вечером в 21:00 на 1-й Пушкарской улице. Водитель Daewoo около дома № 56 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии получила травмы пассажирка Daewoo 1987 года рождения. О ее состоянии не сообщается.
Обстоятельства аварии выясняются.
Накануне, 26 октября, два грузовика столкнулись на внутренней стороне 52-го км МКАД. Движение на дублере было временно перекрыто.