Ингушетия наладит аваиасообщение с Калугой

В Республике Ингушетия планируют в 2023 году наладить авиасообщение с Калугой. Об этом в четверг, 27 октября, пишет газета «Весть» со ссылкой на власти республики.

Как напоминает издание, аэропорт Магас получил статус международного в декабре прошлого года. Пункт пропуска через границу России откроется в 2023 году.

«Сейчас прорабатывается организация строительства на прилегающей к аэропорту территории топливозаправочного и гостиничного комплексов. Для этих целей будут привлечены инвестиции. Реконструкция аэропорта также позволить развивать грузовые перевозки», — говорится в сообщении.

11 октября «Известия» со ссылкой на собственные источники сообщали, что Россия готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром и открыть консульский пункт в Северной Никосии, это может произойти до конца года.