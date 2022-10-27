В Коми возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на лося
В Прилузском районе Республики Коми возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на лося. Об этом в четверг, 27 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По информации правоохранителей, в сентябре 2022 года подозреваемый 41-летний мужчина, используя металлическую петлю, незаконно добыл одного лося. Сумма ущерба региональному министерству природы составила 240 тыс. рублей. Отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.
Охотник на месте разделал тушу и отнес ее домой. Местный житель признался в содеянном. Он рассказал, что заготовил мясо лося для личных нужд.
Дело возбудили по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса РФ («Незаконная охота»). Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.
Ранее, 16 сентября, сотрудники полиции Удмуртии задержали жителя Пермского края за незаконную добычу лосихи.